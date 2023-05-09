В Твери завершился парад в честь Дня Победы

Парад в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

В 12 часов 9 мая на площади святого Благоверного князя Михаила Тверского началось прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Парад продлился около сорока минут. Было как прохождение личного состава, так и техники, которая закрывала парадное шествие.

Парад транслировался на больших экранах, установленных на улице.

На мероприятии были усиленные меры безопасности, пройти сюда можно было только через «рамки» металлодетекторов с обязательным досмотром.

Днём в городе запланирована обширная праздничная программа, подробнее смотрите здесь.