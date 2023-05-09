В День Победы жители маленькой деревни под Тверью, прибирались на деревенском мемориале и возложили там цветы

Жители деревни Калиново под Тверью на братской могиле. Фото: Алина ПЕТРОВА

В День Победы 9 мая жители маленькой деревни Калиново, что под Тверью, традиционно встретились на деревенском воинском мемориале-братской могиле воинам, павшим здесь во время Великой Отечественной. Прибирались посильно на братском захоронении, возложили цветы. Мемориал стоит здесь ещё с советских времён, более полусотни имён павших советских солдат высечено на мемориальных плитах.

Во время Великой Отечественной войны, в декабре 1941 года, в районе этой деревни шли ожесточенные бои за освобождение города Калинина. Теперь здесь братская могила воинов Калининского фронта. Ещё в советские времена каждое 9 мая сюда приезжали военные и салютовали в воздух, а местные ребятишки собирали гильзы. Сейчас здесь тихо. Районные власти ухаживают за мемориалом, но и местные жители не забывают.

В День Победы в Твери повышены меры безопасности на воинских мемориалах и запланирована обширная праздничная программа, подробнее смотрите здесь.