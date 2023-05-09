В Тверской области к 9 мая за сутки коронавирусом заразились 50 человек

В регионе подтверждено еще 50 случаев заражения ковидом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным областного оперштаба на 9 мая коронавирусом в регионе за сутки заразились 50 человек. Пик заболеваемости COVID-19 в Тверской области был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 196 004 случаев заражения коронавирусом.

191 674 заразившихся излечились от инфекции. Из них 71 человек выздоровел за минувшие сутки.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 547 304, в том числе за последние сутки –101.

2774 человека скончались. За сутки смертей вследствие заболевания коронавирусом не зафиксировано.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.