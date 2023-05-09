В Тверской области утром 9 мая были возложены цветы на Ржевском мемориале Советскому солдату

К подножию памятника Советскому солдату на Ржевском мемориале возложили цветы. Фото: ПТО

Утром 9 мая в Тверской области почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны рядовых и офицеров Красной Армии на Ржевском мемориале Советскому солдату.

Именно там начались официальные мероприятия, посвященные 78-ой годовщине Победы.

Цветы к подножию монументального памятника Советскому солдату на мемориале возложили губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, юнармейцы, жители и гости Ржевского округа.

Участники церемонии почтили минутой молчания павших защитников Родины.

В церемонии поучаствовал губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

- Верхневолжье внесло выдающийся вклад в Великую Победу. Ржевская битва и бои за Калинин стали воплощением стойкости и самоотверженности воинов Красной Армии, их готовности ради Родины идти до конца. В ржевском котле сгинули отборные дивизии вермахта, были сокрушены планы нацистов на захват Москвы и открыт путь к полному разгрому врага, - отметил в поздравлении с Днем Победы Игорь Руденя.

Затем уже непосредственно в Ржеве у стелы «Ржев – город воинской славы» состоялся парад в честь 78-ой годовщине Великой Победы.

Собравшихся поприветствовал губернатор.

У стелы состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. В парадном строю также прошли кадеты и юнармейцы. Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших в боях красноармейцев, возложили цветы к стеле «Ржев-город воинской славы» и Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Соборной горе и Вечному огню.