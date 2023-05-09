Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с Днём Победы

Тверская область празднует 78-ю годовщину Великой Победы. Фото: Виктория ТУШКОВА

9 мая, в день 78-й годовщины Великой Победы, с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник объединяет граждан России памятью о величайшем подвиге нашего народа в самой жестокой войне в истории человечества. В 1941 году враг пришел на нашу землю, чтобы поработить наш народ, навсегда стереть с карты мира нашу Родину. Нацисты рассчитывали всего за шесть недель осуществить свой план. Но на защиту Отечества поднялся весь народ и проявил такое единство, мужество и мощную веру в победу, которым не было равных по силе. Именно этот общенародный подвиг решил исход всей Второй мировой войны, принес освобождение не только нашей стране, но и миру», – говорится в поздравлении от главы региона.

Игорь Руденя подчеркнул выдающийся вклад Тверской области в Великую Победу.

«Ржевская битва и бои за Калинин стали воплощением стойкости и самоотверженности воинов Красной Армии, их готовности ради Родины идти до конца. В ржевском котле сгинули отборные дивизии вермахта, были сокрушены планы нацистов на захват Москвы и открыт путь к полному разгрому врага», – отметил губернатор.

Отдельно Игорь Руденя обратился к ветеранам и их вдовам, труженикам тыла и детям войны:

«Спасибо вам за беззаветную любовь и преданность своей стране, за ваш подвиг и труд во имя Отчизны! Весь наш народ гордится, что является вашими наследниками, и так же, как вы, остается сильным и единым, поддерживает наших героев-военнослужащих в борьбе с новой угрозой нацизма за суверенное будущее нашего государства».