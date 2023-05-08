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НовостиПолитика8 мая 2023 17:26

Президент Республики Казахстан и губернатор Тверской области почтили память воинов-казахстанцев, погибших на ржевской земле в годы Великой Отечественной войны

Памятные мероприятия проходят во Ржеве
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Памятные мероприятия в эти дни проходят во Ржеве.

Памятные мероприятия в эти дни проходят во Ржеве.

Фото: ПТО

8 мая Ржев в рамках рабочего визита в Россию посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на тверской земле. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Касым-Жомарт Токаев и Игорь Руденя возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибшим на Ржевском плацдарме. Бойцы этих бригад сражались под Ржевом и Вязьмой, Оленино и Белым.

В ходе общения с Президентом Казахстана губернатор рассказал о поисковой работе, которая ведется в Верхневолжье. Самой крупной на территории тверского региона является международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Поисковые отряды из Казахстана являются ее постоянными участниками.

«Мы каждый год проводим перезахоронения. Часть имен удается установить. Это важное дело для всех нас», - сказал Игорь Руденя.

«Спасибо за то, что храните память. Очень в хорошем состоянии находится комплекс», - отметил Касым-Жомарт Токаев.