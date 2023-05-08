В Твери презентовали книгу «Ржевская битва. 80 лет подвигу»

Вот такая книга. Фото: ПТО/Андрей Зубов

8 мая в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» состоялась презентация книги «Ржевская битва. 80 лет подвигу», которая была издана в Верхневолжье в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. В этом году исполнилось 80 лет со дня завершения одного из самых продолжительных, кровопролитных и значимых сражений Великой Отечественной войны – Ржевской битвы.

Издание книги прокомментировал губернатор Игорь Руденя: «Сохранение памяти о Ржевской битве важно для всех граждан России. Сегодня опубликовано много новых материалов, они собраны в этой книге – карты, материалы сражения, обновленные данные. После издания экземпляры книг будут переданы в муниципальные и школьные библиотеки региона».

Гостями презентации стали ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, краеведы, библиотечные и музейные работники, юнармейцы.

В книге представлены уникальные архивные сведения и фотографии Ржевской битвы, многие из которых ранее не публиковались.