Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 16:25

9 мая в автобусах в Твери раздадут георгиевские ленты

Будет роздана тысяча штук
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Георгиевские ленты раздадут всем желающим. Фото: ПТО/ Андрей Зубов

Георгиевские ленты раздадут всем желающим. Фото: ПТО/ Андрей Зубов

9 мая в автобусах Твери раздадут тысячу георгиевских лент. Об этом сообщает перевозчик «Верхневолжское АТП».

«Акция приурочена к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она начнется утром и пройдет на большей части маршрутов «Транспорта Верхневолжья», - сообщают организаторы.

Георгиевские ленты раздадут контролеры в автобусах. Получить ленточку, являющуюся символом памяти и воинской славы, сможет любой желающий.