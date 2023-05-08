9 мая в автобусах в Твери раздадут георгиевские ленты

Георгиевские ленты раздадут всем желающим. Фото: ПТО/ Андрей Зубов

9 мая в автобусах Твери раздадут тысячу георгиевских лент. Об этом сообщает перевозчик «Верхневолжское АТП».

«Акция приурочена к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она начнется утром и пройдет на большей части маршрутов «Транспорта Верхневолжья», - сообщают организаторы.

Георгиевские ленты раздадут контролеры в автобусах. Получить ленточку, являющуюся символом памяти и воинской славы, сможет любой желающий.