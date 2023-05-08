В Тверской области утонула 60-летняя женщина

В обстоятельствах трагедии на воде разбирается полиция. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

8 мая в Тверской области обнаружили труп женщины 1963 года рождения. Тело погибшей нашли в акватории реки Неледина в Краснохолмском муниципальном округе. Об этом сообщает региональное МЧС. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Доступен и единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.