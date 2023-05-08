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НовостиПроисшествия8 мая 2023 15:04

Ночью под Осташковым сгорели две бани, в которых отдыхали несколько семей

Обошлось без пострадавших
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Жертв удалось избежать. Фото: VK/ газета «Селигер»

Жертв удалось избежать. Фото: VK/ газета «Селигер»

В Тверской области в ночь на 8 мая сгорели две бани. Об этом сообщили пресс-служба областного МЧС России.

Пожар, уничтоживший бани, был по Осташковым в деревне Верхние Рудины. Этим вечером в банях отдыхали несколько семей. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 01.57.

«На место выезжали несколько пожарно-спасательных частей,» - сообщили с МЧС. Ликвидация открытого горения объявлена в 03.08, в 05.30 – полная ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.