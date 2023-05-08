В Тверской области до 1 августа перекроют два моста

На мостах в Тверской области стартует ремонтная кампания. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С 15 мая по 1 августа в Тверской области будут перекрыты два моста.

Первый мост, через реку Большая Лоча, расположен в створе Зубцовского шоссе в Ржеве. Второй, через реку Тьма в Торжокском районе у деревни Скоморохово на 35-м км автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица. О старте ремонтных работ на мостах сообщает Дирекция областной Дорфонда.

Объехать закрытые путепроводы можно следующим образом: в Ржеве по маршруту: трасса М-9 «Балтия» - дорога «Москва - Рига» - Хорошего - улично-дорожная сеть города. Для объезда моста в Торжокском районе водители смогут воспользоваться автодорогами «Новое - Саполово» и «Глухово - Возжанки».

Дорфонд просит водителей быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать поездку.