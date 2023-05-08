Пенсионерка из Вышнего Волочка отдала мошенникам 300 тысяч рублей на лечение внучки

Мошенники обманули доверчивую пенсионерку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

78-летняя жительница Вышнего Волочка отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили, что её внучка попала в ДТП. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу и для лечения нужны деньги.

Пенсионерка поверила, не задумываясь, передала курьеру 300 тысяч рублей. Только потом она догадалась позвонить внучке и узнала, что с той все в порядке.

Пожилая женщина обратилась с заявлением в полицию.