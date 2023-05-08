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НовостиПроисшествия8 мая 2023 10:36

Пенсионерка из Вышнего Волочка отдала мошенникам 300 тысяч рублей на лечение внучки

Женщине сообщили, что внучка якобы попала в ДТП
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Мошенники обманули доверчивую пенсионерку.

Мошенники обманули доверчивую пенсионерку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

78-летняя жительница Вышнего Волочка отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили, что её внучка попала в ДТП. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу и для лечения нужны деньги.

Пенсионерка поверила, не задумываясь, передала курьеру 300 тысяч рублей. Только потом она догадалась позвонить внучке и узнала, что с той все в порядке.

Пожилая женщина обратилась с заявлением в полицию.