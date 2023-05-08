В Тверской области 8 мая коронавирусом заразились 54 человека

Пандемия закончилась. Фото: ПТО

По данным на 8 мая коронавирусом в регионе заразились 54 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 954 человек. 191 603 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 547 203, в том числе за последние сутки –104.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.