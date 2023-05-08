9 мая автобусы пустят в объезд центра Твери

В центре Твери изменится движение автобусов 9 мая. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери 9 мая пройдут праздничные мероприятия, на время их проведения изменится схема движения автобусов. Об этом сообщает компания-перевозчик «Транспорт Верхневолжья».

9 мая с 6.00 будет изменена схема движения автобусов по улицам Советской и Софьи Перовской до окончания мероприятия, а также с 10.00 до 12.00 на участке от улицы Ефимова до улицы Ивана Седых.

Подробнее об изменениях на эсхемах ниже.

Графика: «Транспорт Верхневолжья»