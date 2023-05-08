В Твери пройдет «Бал тюльпанов». Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В полдень 14 мая на традиционный семейный праздник «Бал Тюльпанов» приглашает Ботанический сад Тверского госуниверситета (переулок Шевченко, 16).

«В программе гостей ожидают музыкально-поэтические этюды, мастер-классы, экскурсии и, конечно, любование тысячами всевозможных цветов,» - сообщают организаторы.

Вход платный: 250 руб. - взрослые, 150 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

Пограмма праздника:

- бальный мастер-класс "Веер - спутник дамский" от Нины Павловой;

- музыкально-поэтическая программа "Весеннее настроение" от творческой лаборатории кандидата искусствоведения Н.Н. Петровой;

- творческие мастер-классы от парнтёров ботсада;

- выставка фиалок от клуба "Фиалки Твери";

- оранжерея "Зелёный дом" с тропическими и субтропическими растениями;

- тысячи цветов: нарциссы и гиацинты, рябчики и пионы, примулы и анемоны, вейгелы и триллиумы и, конечно, тюльпаны.

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