В Бежецком районе замечена крупная стая белолобых гусей

Гуси комфортно расположились на поле где-то под Бежецком. Фото: vk.com/tver_podslushano

В Бежецком районе пользователи соцсети сфотографировали крупную стаю белолобых гусей. Фотографии опубликованы в группе «Подслушано Тверь и Тверская область».

Судя по фото, гуси сели на поле отдохнуть и подкормиться, чтобы продолжить путь к своим гнездовьям на севере.

Трудно оценить количество гусей в стае, возможно близко к сотне.

Специалисты пишут, что белолобый гусь гнездится в тундрах Евразии, Гренландии и Северной Америки. Их в этой стае меньше.

Белолобый гусь — растительноядная птица. Питается травянистыми растениями, водорослями, ягодами. На водоёмах бывает редко, в основном ходит по земле.

Кстати, в отличие от белолобых серые гуси живут на водоёмах.

Пролетающие мимо нас гуси зимуют у Средиземного, Чёрного и Каспийского морей.