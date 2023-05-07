В Бежецком районе замечена крупная стая белолобых гусей

Гуси комфортно расположились на поле где-то под Бежецком. Фото: vk.com/tver_podslushano
В Бежецком районе пользователи соцсети сфотографировали крупную стаю белолобых гусей. Фотографии опубликованы в группе «Подслушано Тверь и Тверская область».
Судя по фото, гуси сели на поле отдохнуть и подкормиться, чтобы продолжить путь к своим гнездовьям на севере.
Трудно оценить количество гусей в стае, возможно близко к сотне.
Специалисты пишут, что белолобый гусь гнездится в тундрах Евразии, Гренландии и Северной Америки. Их в этой стае меньше.
Белолобый гусь — растительноядная птица. Питается травянистыми растениями, водорослями, ягодами. На водоёмах бывает редко, в основном ходит по земле.
Кстати, в отличие от белолобых серые гуси живут на водоёмах.
Пролетающие мимо нас гуси зимуют у Средиземного, Чёрного и Каспийского морей.