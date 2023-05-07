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НовостиПолитика7 мая 2023 14:16

Президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, губернатор Игорь Руденя и другие официальные лица возложили цветы к мемориалу Советскому солдату в Ржеве

Садыр Жапаров находится в России с официальным визитом
Олег ХАДАЕВ
Садыр Жапаров и Вячеслав Володин возложили цветы к мемориалу.

Садыр Жапаров и Вячеслав Володин возложили цветы к мемориалу.

Фото: ПТО

7 мая в рамках официального визита в Российскую Федерацию, Ржев посетил президент Киргизской Республики Садыр Жапаров. В преддверии Дня Победы он возложил цветы к мемориалу Советскому солдату.

Участие в церемонии приняли председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители делегации Киргизской Республики.

После посещения памятных мест в павильоне для встречи официальных делегаций и почетных гостей Ржевского мемориала состоялась встреча Садыра Жапарова и Вячеслава Володина. К участию в ней был приглашён и Игорь Руденя.

Игорь Руденя сопровождал официальную делегацию Киргизии

Игорь Руденя сопровождал официальную делегацию Киргизии

Фото: ПТО