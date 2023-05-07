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НовостиОбщество7 мая 2023 12:33

Мобильные группы ГУ МЧС России по Тверской области обследуют пожароопасные участки лесов и торфяников

Очагов тления торфа не обнаружено
Олег ХАДАЕВ
Для обследования торфяников используются даже дроны. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Для обследования торфяников используются даже дроны. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

7 мая, с целью предупреждения природных пожаров, на территории Тверской области проводилось обследование лесных массивов и торфяных месторождений.

13 мобильных групп работали на территориях Калининского, Конаковского и Кимрского районов. Использовалась вся доступная техника. Очагов тления торфа не обнаружено.

Главное управление МЧС напоминает, что на территории Тверской области действует особый противопожарный режим в 18 муниципалитетах.

Это: Андреапольский МО, Бежецкий район, Бологовский район, Жарковский МО, Зубцовский МО, Калининский район, Калязинский район, Кашинский ГО, Кимрский МО, Конаковский район, Осташковский ГО, Рамешковский МО, Старицкий район, Торжокский район, Торопецкий район, г. Торжок, Удомельский ГО, ЗАТО «Озерный».