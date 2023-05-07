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НовостиПроисшествия7 мая 2023 11:42

Тверские метеорологи и МЧС предупредили о заморозках в Тверской области

Есть опасность пожаров и гибели урожая
Олег ХАДАЕВ
Автомобилистам тоже надо быть внимательными при заморозках.

Автомобилистам тоже надо быть внимательными при заморозках.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Главное управление МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпустило экстренное погодное предупреждение.

- В ночные и утренние часы 8-9 мая в Тверской области ожидаются заморозки -5…0 град, — сообщают в МЧС.

Спасатели обращают внимание, что при похолодании возрастает количество пожаров в жилом секторе.

Так же, заморозки опасны для сельскохозяйственных растений, для семян и всходов.

МЧС напоминает о правилах противопожарной и личной безопасности.