Тверские метеорологи и МЧС предупредили о заморозках в Тверской области

Автомобилистам тоже надо быть внимательными при заморозках. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Главное управление МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпустило экстренное погодное предупреждение.

- В ночные и утренние часы 8-9 мая в Тверской области ожидаются заморозки -5…0 град, — сообщают в МЧС.

Спасатели обращают внимание, что при похолодании возрастает количество пожаров в жилом секторе.

Так же, заморозки опасны для сельскохозяйственных растений, для семян и всходов.

МЧС напоминает о правилах противопожарной и личной безопасности.