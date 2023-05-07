Игорь Руденя вместе с юнармейцами сажал яблони

Игорь Руденя участвовал в посадке яблонь. Фото: ПТО

Сегодня, 7 мая, губернатор Игорь Руденя вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого - патриотической акции «Сад памяти». Ежегодно она проводится в память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На Смоленском воинском захоронении, где в братской могиле похоронено более 200 красноармейцев и юных подпольщиков, погибших во время оккупации Калинина, губернатор возложил цветы к монументу.

Затем на территории захоронения были высажены 14 яблонь.

«Уверен, что эти деревья станут для сегодняшних и будущих поколений наших жителей символом вечной памяти о героях, благодаря подвигу которых мы живём, трудимся и по праву гордимся своей страной», — сказал Игорь Руденя.

Международная акция «Сад памяти» стартовала весной 2020-го, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Её целью было высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны.