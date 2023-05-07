Телефонный мошенник лишил жительницу Твери 1 800 000 рублей

При таком количестве пояснений о кредитах, люди продолжают верить мошенникам. Фото: Олег ХАДАЕВ

К полицейским Твери обратилась жительницы Твери с заявлением, что стала жертвой телефонных мошенников.

Вот рассказ полицейских о происшествии:

«Заявительнице поступил звонок. Неизвестный мужчина, представившись «сотрудником банка», сообщил о том, что ей одобрена заявка на кредит. Потерпевшая призналась, что никакую заявку она не подавала. «Банковский работник» пояснил, что она стала жертвой мошенников и чтобы удалить кредитную историю, а заодно не допустить попадания денег в руки аферистов, необходимо в срочном порядке оформить кредит и отправить деньги на безопасный счёт.

Сначала под диктовку звонившего женщина оформила заявку на кредит в приложении мобильного банка. В дальнейшем потерпевшая, действуя в соответствии с инструкциями «банкира», оформила ещё два кредита в других банках.

Звонивший предупредил, что представители финансового учреждения могут быть в сговоре с мошенниками, поэтому всё происходящее обязательно должно остаться в тайне.

В общей сложности тверичанка перевела мошеннику 1800 000 рублей»...

Женщина призналась, что в тот момент растерялась и впала в ступор: «банкир» был очень убедителен.

«Кроме того, аферист, ежесекундно находясь на связи, не давал жертве возможности взять себя в руки и обдумать происходящее», пояснили полицейские.