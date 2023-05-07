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НовостиПроисшествия7 мая 2023 9:25

У жителя Удомельского района украли бензиновый триммер

Жулик задержан, инструмент найден
Олег ХАДАЕВ
Хорошо видно, что происходит с территорией, если её не обрабатывать триммером.

Хорошо видно, что происходит с территорией, если её не обрабатывать триммером.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

К полицейским Удомли обратился 37-летний житель района и заявил о краже бензинового триммера. Ущерб он оценил в 11 000 рублей.

Оперативники сработали эффективно и установили, что триммер украл неоднократно судимый 43-летний местный житель.

Злоумышленник признался полицейским в краже и показал место хранения похищенного. Он его спрятал, но продать не успел.

Возможно суд отправит воришку на ближайшие пять лет в колонию.