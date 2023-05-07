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НовостиПроисшествия7 мая 2023 6:50

Из летнего домика жителя Калининского района украли медный кабель на 15 000 рублей

Злоумышленник задержан, часть похищенного он вернул
Олег ХАДАЕВ
Медь довела жителя Калининского района до суда.

Медь довела жителя Калининского района до суда.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию Калининского района Тверской области обратился 37-летний житель деревни Арисково.

Он заявил, что некто украл из его летнего домика, который расположен на территории домохозяйства, медный кабель. Катушки с ним как раз хранились в летнем домике. Ущерб мужчина оценил в 15 000 рублей.

Проведя необходимые мероприятия, полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый 22-летний местный житель.

В полиции жулик сознался в преступлении, но вернул лишь часть украденного кабеля. Другую часть он успел сдать в пункт приёма цветного металла.

За совершённое преступление мужчина может лишиться свободы на пять лет.