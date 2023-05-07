Из летнего домика жителя Калининского района украли медный кабель на 15 000 рублей

Медь довела жителя Калининского района до суда. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию Калининского района Тверской области обратился 37-летний житель деревни Арисково.

Он заявил, что некто украл из его летнего домика, который расположен на территории домохозяйства, медный кабель. Катушки с ним как раз хранились в летнем домике. Ущерб мужчина оценил в 15 000 рублей.

Проведя необходимые мероприятия, полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый 22-летний местный житель.

В полиции жулик сознался в преступлении, но вернул лишь часть украденного кабеля. Другую часть он успел сдать в пункт приёма цветного металла.

За совершённое преступление мужчина может лишиться свободы на пять лет.