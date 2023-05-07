За сутки, по данным на утро 7 мая 2023 года, в Тверской области произошло 19 пожаров

Пожарные 19 раз поднимались по тревоге.
Фото: Андрей Иванов.
По данным ГУ МЧС России по Тверской области на 6:00 7 мая 2023 года, за сутки в регионе произошло 19 пожаров.
Горело:
в деревне Савельево близ Старицы;
в деревне Крутая, Калязинского района;
в Колпинце, близ Удомли;
в Погорелом Городище, что за Зубцовом;
в СНТ «Садовод — 3», Калининского района;
в Вышнем Волочке;
в деревне Порожки — предместье Зубцова.
Так же пожарные девять раз выезжали на тушение мусора и трижды на возгорание сухой травы.