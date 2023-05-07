За сутки, по данным на утро 7 мая 2023 года, в Тверской области произошло 19 пожаров

Пожарные 19 раз поднимались по тревоге. Фото: Андрей Иванов.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области на 6:00 7 мая 2023 года, за сутки в регионе произошло 19 пожаров.

Горело:

в деревне Савельево близ Старицы;

в деревне Крутая, Калязинского района;

в Колпинце, близ Удомли;

в Погорелом Городище, что за Зубцовом;

в СНТ «Садовод — 3», Калининского района;

в Вышнем Волочке;

в деревне Порожки — предместье Зубцова.

Так же пожарные девять раз выезжали на тушение мусора и трижды на возгорание сухой травы.