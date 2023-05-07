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НовостиОбщество7 мая 2023 5:17

Автопробег «Огонь памяти» завершил свою миссию у мемориала Советскому солдату во Ржеве

Участники акции за семь дней посетили 40 мест боевой славы в России и Беларуси.
Олег ХАДАЕВ
Участники автопробега во Ржеве. Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Участники автопробега во Ржеве. Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Во Ржеве, у мемориала Советскому солдату, завершился автопробег «Огонь памяти». Он стартовал неделю назад от мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве. Участники автопробега везли лампаду, зажжённую от Огня Памяти и Славы у стен Музея Победы.

Проехав 2500 километров по России и Беларуси, участники пробега посетили более 40 мест боевой славы.

«Мы посвятили наш автопробег 78-й годовщине Великой Победы. Такие мероприятия нужны, чтобы люди не забыли, чтобы помнили о событиях Великой Отечественной, о подвигах своих предков. Например, у меня и бабушка, и дедушка оба фронтовики», — цитирует организатора автопробега Сергея Игнатьева пресс-служба Музея Победы.