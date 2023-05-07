Автопробег «Огонь памяти» завершил свою миссию у мемориала Советскому солдату во Ржеве

Участники автопробега во Ржеве. Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Во Ржеве, у мемориала Советскому солдату, завершился автопробег «Огонь памяти». Он стартовал неделю назад от мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве. Участники автопробега везли лампаду, зажжённую от Огня Памяти и Славы у стен Музея Победы.

Проехав 2500 километров по России и Беларуси, участники пробега посетили более 40 мест боевой славы.

«Мы посвятили наш автопробег 78-й годовщине Великой Победы. Такие мероприятия нужны, чтобы люди не забыли, чтобы помнили о событиях Великой Отечественной, о подвигах своих предков. Например, у меня и бабушка, и дедушка оба фронтовики», — цитирует организатора автопробега Сергея Игнатьева пресс-служба Музея Победы.