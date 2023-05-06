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НовостиОбщество6 мая 2023 17:18

Еще два района Тверской области преобразованы в округа

В регионе процесс продолжается
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В регионе районов остались считанные единицы

В регионе районов остались считанные единицы

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Конаковский и Кувшиновский районы преобразованы в муниципальные округа по инициативе местных депутатов.

В Кувшиновский округ вошли Кувшиново, Могилёвское, Прямухинское, Сокольническое и Тысяцкое сельские поселения. В Конаковский округ - Конаково, посёлки Новозавидовский, Редкино, Козлово, Радченко и Изоплит, сельское поселение «Завидово», Козловское, Городенское, Юрьево-Девичьевское, Селиховское, Дмитровогорское, Ручьёвское и Вахонинское сельские поселения.