Еще два района Тверской области преобразованы в округа

В регионе районов остались считанные единицы Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Конаковский и Кувшиновский районы преобразованы в муниципальные округа по инициативе местных депутатов.

В Кувшиновский округ вошли Кувшиново, Могилёвское, Прямухинское, Сокольническое и Тысяцкое сельские поселения. В Конаковский округ - Конаково, посёлки Новозавидовский, Редкино, Козлово, Радченко и Изоплит, сельское поселение «Завидово», Козловское, Городенское, Юрьево-Девичьевское, Селиховское, Дмитровогорское, Ручьёвское и Вахонинское сельские поселения.