В Тверскую область приедет "Поезд Победы"

"Поезд Победы" ездит по городам страны не первый год. Фото: поездпобеды.рф

7 мая на железнодорожный вокзал Твери прибудет "Поезд Победы" - иммерсивная (то есть, обеспечивающая полный эффект присутствия) инсталляция в движущемся составе поезда.

Это экспозиция, посвящённая вехам истории Великой Отечественной, размещена в восьми вагонах поезда.

- В столице Тверской области состав делает остановку с 7 по 9 мая, во Ржеве - 10 и 11 мая, в Бологое - 12 и 13 мая. Вход бесплатный, по предварительной регистрации, сообщила пресс-служб областного правительства.

Выставка работает с 11:00 до 17:00. Чтобы стать ее посетителем, необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте проекта https://поездпобеды.рф в разделе «Регистрация». Здесь можно выбрать город, дату, время, после чего нужно указать свои ФИО, телефон и e-mail. ой войны 1941-1945 годов.