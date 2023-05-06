В Тверской области начался пушкинский конкурс лучших чтецов

Гала-концерт конкурса с участием победителей пройдет на «Поэтической площадке» в селе Берново. Фото: музей имени Александра Пушкина в Берново

В Тверской области стартовал конкурс лучших чтецов «Читаем вместе». Он приурочен к 224-летию со дня рождения гениального поэта Александра Пушкина.

До 19 мая ведется сбор заявок-анкет и видеозаписей произведений участников с зафиксированными на них пушкинскими местами Верхневолжья, специально оформленными интерьерами и костюмами пушкинской эпохи.

Второй, отборочный тур запланирован 20 мая. По итогам третьего этапа с 26 мая по 1 июня назовут дополнительных победителей в разных возрастных категориях.

Заключительный этап – гала-концерт конкурса с участием победителей пройдет на «Поэтической площадке» в селе Берново Старицкого округа. Там назовут имена лауреатов и дипломантов конкурса, а также обладателей специальных призов.

Определять лучших будет профессиональное жюри, в состав которого входят представители Тверского отделения Союза кинематографистов России, журналисты, деятели культуры и искусства Верхневолжья.