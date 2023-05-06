В Твери мужчина лишился 800 000 рублей, поверив мошенникам

В Твери мошенники вновь нашли жертву. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

45-летнего жителя Твери обманули мошенники - он лишился 800 000 рублей. Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина рассказал в полиции, что в начале апреля ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший, по известной схеме развода, предупредил о попытке кредита мошенниками. Он настаивал: чтобы помешать мошенникам, необходимо оформить зеркальную заявку на ту же самую сумму и перевести деньги на безопасный счёт.

Потерпевший через онлайн-приложение подтвердил заявку, после чего снял деньги и перевёл их на указанный счёт.

- После проведённой операции в мессенджере мужчине пришёл документ о том, что кредит якобы закрыт. Тверичанин успокоился, однако в конце апреля в мобильном банковском приложении увидел задолженность по кредиту и понял, что попался на уловки мошенников, - уточнили в областном УМВД.

По данному факту следственным отделом полиции города Твери возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз напоминает: при получении подобных звонков некоторые люди теряются или начинают паниковать, в таком состоянии мошенники легко управляют человеком и добиваются от него беспрекословного выполнения любых действий.

Поэтому, если вам звонят и предлагают «спасти сбережения» или дают иные указания, касающиеся ваших финансовых интересов, сразу же прекращайте разговор.