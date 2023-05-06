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НовостиОбщество6 мая 2023 11:18

В Тверской области обнаружили труп в лодке

Об этом сообщили следователи
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В лодке обнаружен труп. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В лодке обнаружен труп. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В деревне Малечкино Кашинского округа на берегу реки в лодке обнаружен труп мужчины. Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, проводится доследственная проверка.

Это тело мужчины 1959 года рождения.

- В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии.