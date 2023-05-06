В Тверской области за сутки к 6 мая коронавирусом заразился 71 человек

Всего на сегодняшний день в Тверской области подтверждено 195 837 случаев заболевания коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным областного оперштаба в регионе за последние сутки к 6 мая 71 человек заразился коронавирусом.
Всего на сегодняшний день в Тверской области подтверждено 195 837 случаев заболевания COVID-19.
2 774 человека с подтверждённым коронавирусом скончались.
191 370 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 546 841, в том числе за последние сутки - 628.