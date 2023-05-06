В Тверской области завели дело на мужчину, который избил женщину

Полиция призывает тут же заявлять о побоях.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В полицию в Удомле обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина заявила, что ее избил ее знакомый.
- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 40-летний мужчина нанёс заявительнице несколько ударов ногами и руками по разным частям тела, а также, держа в руках топор, высказывал угрозы убийством,- сообщила подробности пресс-служба областного УМВД.
Агрессор сознался участковому в содеянном.
В результате проверки всех обстоятельств произошедшего дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
По данным УМВД в первом квартале 2023 года было возбуждено 87 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 119 УК РФ. Окончено производство по 72 уголовным делам, из которых передано в суд 50 уголовных дел.