В Твери в День Победы состоится концерт

В областной столице торжественные церемонии возложения цветов пройдут у Обелиска Победы и Вечного огня. Фото: Александр ЖМУЛИН

Обнародована программа праздника в День Победы в регионе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 9 мая ключевые события, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся в городах воинской славы Твери и Ржеве.

В преддверии праздника губернатор Игорь Руденя поставил задачу провести торжества, приуроченные к празднованию Дня Победы, на высоком уровне. Особое внимание при этом будет уделено вопросам обеспечения безопасности.

В Ржеве состоятся церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу, стеле «Ржев – город воинской славы», мемориалу «Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Вечному огню на Соборной горе. Торжественное мероприятие с прохождением войск Ржевского гарнизона начнётся в 8:30 на Советской площади города.

В областной столице торжественные церемонии возложения цветов пройдут у Обелиска Победы и Вечного огня, стелы «Тверь – город воинской славы». На площади святого Благоверного князя Михаила Тверского в 12:00 начнётся парад.

В 18:00 на площади Победы состоится праздничный концерт. Выступят ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Российской Федерации, творческие коллективы Твери и области.

В Твери и Ржеве на уличных экранах будут транслировать торжественный парад в Москве и прохождение войск в областной столице. Кроме того, на уличных экранах, а также экранах в автобусах «Транспорта Верхневолжья» будет демонстрироваться «Бессмертный полк» - портреты героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.