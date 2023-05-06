В Тверской области усилят меры безопасности на праздновании 78-й годовщины Великой Победы

В Тверской области усилят меры безопасности в День Победы. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области усилят меры безопасности на торжественных мероприятиях в честь 78-й годовщины Великой Победы.

- Ключевые события состоятся в городах воинской славы Твери и Ржеве. Вход жителей и гостей региона на эти мероприятия будет осуществляться через металлодетекторы с обязательным досмотром. К проносу на мероприятия запрещены: огнестрельное и холодное оружие, колющие или режущие предметы, пиротехника, огнеопасные, ядовитые, наркотические, психотропные, токсические вещества, алкогольные напитки, продукция в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные свёртки, сумки, чемоданы, - уточнила пресс-служба областного правительства

Напомним, что в регионе продолжает действовать запрет на использование беспилотных летательных аппаратов независимо от их массы. В случае визуального обнаружения беспилотника необходимо сообщить о нем по телефону «112» или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61.