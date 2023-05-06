За сутки в Тверской области произошли 16 пожаров

В регионе за сутки произошли 16 пожаров. Фото: МЧС России

В регионе пожарным пришлось 16 раз выезжать на тушение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Пожары произошли на в домах улице Ольховая Спирово, на улице Крылова в Ржеве, в садоводческом некоммерческом товариществе «Чайка-1» и деревне Михеево в Кимрском округе, на улице Советская в Торопце, в СНТ «Тверьснаб» в Калининкос районе, на улице Кооперативная в Жарковском, на проспекте Гвардейский в Осташкове, а также один раз горел автомобиль, четыре раза тушили мусор и трижды - сухую траву.