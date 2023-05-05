Активисты ОНФ доставили в Тверь частицу Вечного огня из Александровского сада

Вечный огонь зажгли у подножия стелы на Смоленском захоронении Фото: администрация Твери

В Твери на территории Смоленского захоронения 5 мая прошла патриотическая акция "Огонь памяти". Представители молодежного крыла Общероссийского Народного фронта Санкт-Петербурга привезли в область лампаду с частицей Вечного огня из Александровского сада и зажгли огонь у подножия стелы.

Патриотическая акция "Огонь памяти" традиционно проводится в преддверии Дня Победы. В ней приняли участие воспитанники военно-патриотических объединений, представители общественных организаций.

- Далее активисты направились в Великий Новгород, где будет проведена церемония передачи и зажжения Вечного огня. Частицы Вечного огня также будут доставлены в разные российские регионы, включая новые территории - Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, - сообщает администрация Твери.