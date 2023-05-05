Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 14:12

Участники автопробега Росгвардии посетили Тверскую область

«Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» прошла в шестой раз
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Ржеве участники автопробега возложили цветы к мемориалу Советскому солдату Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Ржеве участники автопробега возложили цветы к мемориалу Советскому солдату Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Участники автопробега Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» посетили Тверскую область. Памятная акция вновь проходит по местам воинской славы - в городах Ржев и Осташков.

В Ржеве участники автопробега возложили цветы к мемориалу Советскому солдату и почтили память павших защитников Отечества.

В Осташкове росгвардейцы приняли участие в торжественном митинге и старте детского легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы, возложили цветы к Памятнику партизанам Великой Отечественной войны и провели благоустройство воинского захоронения воинов НКВД в деревне Замошье Осташковского городского округа. Мероприятие завершилось праздничным концертом.

- Ежегодная всероссийская патриотическая акция Росгвардии автопробег «Вахта Памяти. Сыны великой Победы» проводится в шестой раз, три акции прошли на территории Осташковского района. С 2017 года в ней приняли участие более 40 тысяч человек более чем в 200 городах, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области.