Участники автопробега Росгвардии посетили Тверскую область

В Ржеве участники автопробега возложили цветы к мемориалу Советскому солдату Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Участники автопробега Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» посетили Тверскую область. Памятная акция вновь проходит по местам воинской славы - в городах Ржев и Осташков.

В Ржеве участники автопробега возложили цветы к мемориалу Советскому солдату и почтили память павших защитников Отечества.

В Осташкове росгвардейцы приняли участие в торжественном митинге и старте детского легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы, возложили цветы к Памятнику партизанам Великой Отечественной войны и провели благоустройство воинского захоронения воинов НКВД в деревне Замошье Осташковского городского округа. Мероприятие завершилось праздничным концертом.

- Ежегодная всероссийская патриотическая акция Росгвардии автопробег «Вахта Памяти. Сыны великой Победы» проводится в шестой раз, три акции прошли на территории Осташковского района. С 2017 года в ней приняли участие более 40 тысяч человек более чем в 200 городах, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области.