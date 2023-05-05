В Тверской области открыли памятник партизанке-разведчице Лидии Базановой Фото: ПТО

5 мая в селе Пушкино Калининского района открыли памятник партизанке-разведчице Лидии Базановой. Участие в торжественной церемонии приняли представители Тверского регионального отделения общественной организации «Союз десантников», местные жители, юнармейцы.

Лидия Базанова родилась в деревне Пушкино, окончила семилетнюю школу в поселке Редкино, училась в Калининском текстильном техникуме и работала на прядильной фабрике им. М. И. Калинина.

Осенью 1941 года эвакуировалась в Горький (ныне Нижний Новгород), где прошла обучение на курсах радистов.

В мае 1942 года добровольно ушла на фронт, с марта 1943-го передавала советскому командованию информацию о расположении, численности, передвижениях немецко-фашистских войск, поддерживала связь с местным подпольем и партизанами.

В феврале 1944 года за смелость и отвагу разведчица была награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. В апреле того же года фашисты схватили Лидию Базанову и казнили. Партизанка похоронена на братском воинском захоронении в Бресте.

В Тверской области именем Лидии Базановой названы улицы в Твери и поселке Редкино Конаковского района. Подвигу Лидии Базановой посвящены экспозиции в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной в Твери и образовательных учреждениях, открыта мемориальная доска.