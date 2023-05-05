В Тверской области до 10 мая сохраняется высокая пожарная опасность Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в период с 6 по 10 мая в районах сохранится высокая пожарная опасность.

Жителей и гостей региона призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности: не жечь траву, не разбрасывать окурки и спички, не жечь костры.

Запрета на посещение лесов в районах Тверской области нет.

Если вы стали свидетелем ЧП, звоните по телефонам: 01, 101, 112.