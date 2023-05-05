Жителей Твери приглашают провести выходные в Горсаду Фото: администрация Твери

Городской сад приглашает жителей и гостей Твери на семейные мероприятия 6 и 7 мая.

6 мая в 10:00 состоится открытое занятие по тайцзи, приуроченное ко Всемирному дню тайцзи.

В 13:00 начнется фестиваль «Копье Святого Георгия»: историческая игровая программа, примерка исторических доспехов, выступление фольклорных ансамблей, народные игры и забавы, мастер-классы.

7 мая в 12:00 начнется фестиваль «Хождение за три моря. Начало». Будет работать интерактивная выставка с фотозоной - Снаряжение и вооружение Руси и соседей XIII - XV веков, тир, площадка по обучению фехтованию, мастер-класс по изготовлению куклы-подорожницы.