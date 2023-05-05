В Тверской области 5 мая коронавирусом заразились 78 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 5 мая коронавирусом в регионе заразились 78 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 766 человек. 191 286 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 546 213, в том числе за последние сутки - 870.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.