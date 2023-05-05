За оскорбление бывшей супруги оштрафован житель Тверской области

За оскорбления бывшей жены мужчина заплатит штраф
Фото: Мария ЛЕНЦ
В прокуратуру Зубцовского района обратилась местная жительница с заявлением об оскорблении.
В ходе проверки установлено, что бывший супруг заявительницы в личной переписке неоднократно отправлял женщине сообщения с текстом оскорбительного содержания.
Прокурором в отношении виновного возбуждены два дела об административном правонарушении, по каждому из них мужчине назначен штраф в 3000 рублей. Постановления не вступили в законную силу.