За оскорбление бывшей супруги оштрафован житель Тверской области

За оскорбления бывшей жены мужчина заплатит штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Зубцовского района обратилась местная жительница с заявлением об оскорблении.

В ходе проверки установлено, что бывший супруг заявительницы в личной переписке неоднократно отправлял женщине сообщения с текстом оскорбительного содержания.

Прокурором в отношении виновного возбуждены два дела об административном правонарушении, по каждому из них мужчине назначен штраф в 3000 рублей. Постановления не вступили в законную силу.