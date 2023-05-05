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НовостиОбщество5 мая 2023 8:17

За оскорбление бывшей супруги оштрафован житель Тверской области

Мужчина заплатит 6000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За оскорбления бывшей жены мужчина заплатит штраф

За оскорбления бывшей жены мужчина заплатит штраф

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Зубцовского района обратилась местная жительница с заявлением об оскорблении.

В ходе проверки установлено, что бывший супруг заявительницы в личной переписке неоднократно отправлял женщине сообщения с текстом оскорбительного содержания.

Прокурором в отношении виновного возбуждены два дела об административном правонарушении, по каждому из них мужчине назначен штраф в 3000 рублей. Постановления не вступили в законную силу.