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НовостиОбщество5 мая 2023 8:09

В Оленинском округе Тверской области отменили салют на 9 мая

Об этом сообщил глава округа Олег Дубов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Оленино отменили салют на 9 мая Фото: Дарья ГРИШИНА

В Оленино отменили салют на 9 мая Фото: Дарья ГРИШИНА

Утром, 5 мая, глава Оленинского округа Олег Дубов сообщил на странице ВК об отмене фейерверка на 9 Мая.

- Это не наше решение. Сейчас такие же решения принимаются на очень многих территориях, и не только в Тверской области. Массовая отмена фейерверков связана с ростом террористической угрозы и повышением требований к безопасности проведения праздничных мероприятий. Понимаю, что все оленинцы ждали фейерверк, и приношу извинения за доставленные неудобства, - написал Олег Дубов в соцсети.