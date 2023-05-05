В Оленинском округе Тверской области отменили салют на 9 мая

В Оленино отменили салют на 9 мая Фото: Дарья ГРИШИНА

Утром, 5 мая, глава Оленинского округа Олег Дубов сообщил на странице ВК об отмене фейерверка на 9 Мая.

- Это не наше решение. Сейчас такие же решения принимаются на очень многих территориях, и не только в Тверской области. Массовая отмена фейерверков связана с ростом террористической угрозы и повышением требований к безопасности проведения праздничных мероприятий. Понимаю, что все оленинцы ждали фейерверк, и приношу извинения за доставленные неудобства, - написал Олег Дубов в соцсети.