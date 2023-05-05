В Тверской области высадили более 15 000 сеянцев ели европейской

В районах Тверской области прошла акция "Сад Памяти" Фото: Минлес Тверской области

3 мая в Петровском участковом лесничестве в Калининском районе, в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла Международная акция "Сад памяти". На площади 2,2 га высажено 7920 сеянцев ели европейской.

В посадке ели приняли участие сотрудники региональных ведомств и местные жители.

Также в акции "Сад Памяти" принял участие Оленинский округ. На площади 2 гектара высажено 6 400 штук сеянцев ели.