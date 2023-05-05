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НовостиОбщество5 мая 2023 7:28

В Калининском районе под Тверью водостоки с автомойки попадали в почву

Нарушения выявило Минприроды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водостоки с автомойки попадали в почву Фото: Минприроды Тверской области

Водостоки с автомойки попадали в почву Фото: Минприроды Тверской области

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе в ходе проверки в Калининском районе установлено, что владелец автомойки сливает на почву отходы производства. Комплекс расположен на 178 км трассы М-10 "Россия", возле него установлен септик и выведен бетонный желоб, по которому сточные воды с пеной стекали на почву за территорией автомойки.

В результате проверки владельцем прекращен сброс сточных вод на почву, откачаны сточные воды из септика. Автомойка временно не работает. До 18 мая 2023 года владелец обязан восстановить нарушенный слой почвы. Ему выдано соответствующее предостережение.