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НовостиОбщество5 мая 2023 7:18

УМВД России по Тверской области информирует о графике работы подразделений в праздничные дни

Уточняйте режим работы перед посещением
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Скорректирован график работы подразделений полиции Фото: УГИБДД России по Тверской области

Скорректирован график работы подразделений полиции Фото: УГИБДД России по Тверской области

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями скорректирован график работы подразделений полиции.

Подразделения по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел и отделение по организации оформления заграничных паспортов Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области, Информационный центр УМВД России по Тверской области не работают 6, 7, 8, 9 мая.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области 6 мая ведут приём граждан согласно ранее утверждённому графику; 7, 8, 9 мая не работают.