Тверская областная картинная галерея опубликовала график работы в праздничные дни

Картинная галерея и оранжерея в праздничные дни открыты для посетителей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Тверская областная картинная галерея опубликовала график работы в период майских праздников. Тверской императорский дворец:

7, 9 мая - дворец и сад открыты с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00), оранжерея - с 11:30 до 17:30 (касса до 17:00);

6 мая дворец открыт с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00), сад - с 11:00 до 20:00 (касса до 19:00); оранжерея - с 11:30 до 17:30 (касса до 17:00);

8 мая - дворец и сад открыты с 11:00 до 17:00 (касса до 16:00), оранжерея - с 11:30 до 16:30 (касса до 16:00);

10-12 мая - экскурсионные дни (прием экскурсионных групп по предварительной записи, самостоятельное посещение не предусмотрено).

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Галерея пейзажа имени Ефрема Ивановича Зверькова:

6, 7, 8, 9 мая открыта для посещений с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30);

5, 10, 11, 12 мая 2023 г. - выходные дни.

Справки по тел.: 8 (915) 728-99-67.

Музей Валентина Серова (Домотканово), Музей Владимира Серова (Эммаусс), Центр культуры и искусства - дача "Чайка" художника В.К.Бялыницкого-Бирули работают в обычном режиме.

Справки по тел.: 8(903) 034-33-11 (Музей Валентина Серова в Домотканово), 8 (915) 724-87-16 (Центр культуры и искусства - дача «Чайка» художника В.К.Бялыницкого-Бирули), (4822) 37-84-32 (Музей Владимира Серова).