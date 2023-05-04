С площади Терешковой в Твери эвакуируют брошенную иномарку

Автомобиль со спущенными колесами, без регистрационных знаков припаркован на площади Терешковой Фото: администрация Твери

Администрация Московского района Твери в ходе мониторинга 4 мая выявила на площади Терешковой брошенный автомобиль марки "Ауди А8".

Автомобиль со спущенными колесами, без регистрационных знаков припаркован у дома № 47/27 (на участке улично-дорожной сети).

Владельцу выдано предписание об эвакуации автомобиля, если его эксплуатация прекращена. В случае невыполнения требования, транспортное средство будет убрано с территории принудительно.