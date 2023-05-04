Дуб-долгожитель из Домотканово Тверской области претендует на звание «Российское дерево года-2023»

Дереву примерно 200 лет Фото: ПТО

Жители Тверской области могут принять участие в голосовании конкурса «Российское дерево года-2023», которое проходит с 1 мая по 1 августа на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

В числе 69-ти номинантов - дуб усадьбы «Домотканово» из Тверской области (№45 в списке для голосования).

Раскидистый черешчатый дуб расположен рядом с домом-флигелем 1890 года. Высота дерева - 11 метров, диаметр ствола - 1,3 метра. Примерный возраст - 200 лет.

В конце минувшего года дуб из «Домотканово» внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» в ближайшее время приедут в регион, чтобы определить точный возраст дуба-долгожителя.