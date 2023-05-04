5 мая отменяются некоторые электрички Москва-Тверь

Интервалы движения поездов увеличатся Фото: Олег ЗОЛОТО

Московско-Тверская ППК сообщает об изменении расписания движения на Ленинградском направлении 5 мая.

Часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково будет отменена. У части изменится расписание, у некоторых поездов при движении в область после 18:00 меняется набор остановок. Некоторые поезда проследуют от/до станции Сходня, - отмечают в пассажирской компании.

Интервалы движения поездов увеличатся.

Изменения связаны с реконструкцией станции Крюково и путевой инфраструктуры на станции Клин.

Уточняйте расписание перед поездкой.